Israël suspend le transfert de fonds à la Norvège suite à sa reconnaissance de l'État palestinien

Israël a annoncé mercredi la fin de l'arrangement fiduciaire permettant le transfert des taxes collectées pour l'Autorité palestinienne à Gaza via la Norvège. Cette décision, prise récemment par le cabinet israélien et tenue confidentielle jusqu'à présent, est une mesure de représailles contre la reconnaissance par la Norvège d'un État palestinien indépendant et les propos jugés inflammatoires du ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, à l'encontre d'Israël.

La décision intervient alors que la Norvège a soumis mardi un avis écrit à la Cour pénale internationale (CPI) affirmant qu'il n'y a pas d'obstacles à l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. La Norvège a également déclaré que les accords d'Oslo ne sont pas pertinents pour déterminer la juridiction de la CPI.

Selon des sources proches du dossier, Israël explore, par l'intermédiaire des États-Unis, un accord avec un autre pays pour remplacer la Norvège dans ce rôle. La Suisse serait pressentie pour prendre le relais. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, s'est récemment rendu en Suisse pour des discussions à ce sujet, bien que son bureau ait démenti ces affirmations.

Les fonds en question concernent spécifiquement les sommes déduites de l'Autorité palestinienne en relation avec Gaza, et non avec la Cisjordanie. L'ambassadeur israélien en Norvège, Avi Nir, a été rappelé pour consultations suite à la reconnaissance de l'État palestinien par Oslo. L'ambassade israélienne à Oslo reste ouverte, gérée par un chargé d'affaires.

Cette crise diplomatique s'inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Israël et la Norvège, cette dernière étant actuellement considérée à Jérusalem comme le pays européen le plus hostile à l'égard d'Israël.