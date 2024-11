Israël : trois Palestiniens accusés d'avoir planifié l'assassinat d'Itamar Ben Gvir

Le Service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) et la police ont annoncé jeudi l'inculpation de trois Palestiniens d'Hébron pour avoir constitué une cellule terroriste dans le but d'assassiner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et son fils. Selon l'acte d'accusation déposé devant le tribunal militaire, le principal suspect, Ismail Ibrahim Awadi, a contacté en juin 2024 plusieurs organisations terroristes, dont le Hamas et le Hezbollah, pour obtenir un soutien financier et logistique. L'objectif était de former une unité militaire, d'acquérir des armes et de fabriquer des explosifs pour cibler les forces de sécurité.

"Le suspect principal a collecté des renseignements en surveillant les itinéraires du ministre et de son fils, étudiant les types de véhicules qu'ils utilisaient et le nombre de gardes du corps qui les entouraient", indique l'acte d'accusation. L'une des options envisagées était d'assassiner le ministre lors de ses visites sur des scènes d'attentats.

"Il s'agit d'une affaire extrêmement grave qui illustre les efforts considérables des ennemis de l'État pour mener des activités terroristes en Israël, cibler un ministre de haut rang et son fils, les forces de sécurité et d'autres personnalités", a déclaré le commandant du district de Judée-Samarie, le commissaire Moshe Pinchi.

"Depuis le début de la guerre, les unités d'enquête antiterroriste du district ont mené des milliers d'investigations complexes sur des terroristes d'organisations de Judée-Samarie et de la bande de Gaza", a-t-il ajouté. "Les enquêteurs ont travaillé aux côtés des agents du Shin Bet jour et nuit pour traduire les terroristes en justice et déjouer le terrorisme dans toute la Judée-Samarie, comme ils l'ont fait dans cette affaire complexe."