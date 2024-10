Israël : un projet d'attentat visant les manifestations des familles d'otages à Tel-Aviv déjoué

La police de Jérusalem et le Service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont révélé avoir déjoué un projet d'attentat terroriste visant notamment les manifestations des familles d'otages à Tel-Aviv. Un résident de Jérusalem-Est, âgé de 22 ans, a été arrêté le 17 septembre dans le quartier de Sheikh Jarrah.

Selon l'enquête, le suspect, sympathisant du Hamas et des Brigades de Jénine, projetait d'acquérir des armes et des explosifs pour mener des attaques contre des civils et les forces de sécurité. Il aurait notamment planifié un attentat à Tel-Aviv lors d'une manifestation des familles d'otages, "en représailles pour les habitants de Gaza et le Hamas".

Le suspect aurait déclaré : "Si je n'avais pas été arrêté, j'aurais commis un attentat et tué un grand nombre de personnes." Même après son arrestation, il aurait persisté dans son intention de commettre un attentat.

L'enquête a révélé que le suspect avait déjà rédigé un testament et créé un groupe sur les réseaux sociaux nommé "Soldats de Dieu". Il se préparait à passer à l'acte contre les manifestants mais a été arrêté avant d'avoir pu se procurer les armes nécessaires.

La police a souligné que "au cours de l'année écoulée, les policiers du district de Jérusalem, avec l'aide du Shin Bet et d'autres agences, ont déjoué des dizaines d'attentats et de projets d'attentats dans la région de Jérusalem, grâce à des activités de renseignement et d'enquête, ainsi qu'à la vigilance, au professionnalisme et à la réaction rapide des policiers du district de Jérusalem et des combattants de la police aux frontières opérant dans les différents secteurs."

Le parquet du district de Jérusalem devrait déposer aujourd'hui (vendredi) l'acte d'accusation contre le suspect devant le tribunal.