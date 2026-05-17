Israël veut aider financièrement les pays qui déplacent leur ambassade à Jérusalem

Le gouvernement israélien a approuvé à l’unanimité une proposition visant à encourager financièrement les pays à transférer leur ambassade à Jérusalem, a annoncé dimanche le bureau du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar. Le dispositif, présenté conjointement avec le ministre des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine, Yariv Levin, s’inscrit dans une stratégie diplomatique destinée à renforcer la reconnaissance internationale de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Selon le communiqué, le cadre adopté vise à « encourager les pays du monde entier à reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et à concrétiser cette reconnaissance en déplaçant les ambassades étrangères à Jérusalem ». Concrètement, des budgets issus des deux ministères seront mobilisés pour proposer un paquet d’incitations aux États intéressés.

Celui-ci pourra inclure une participation au financement des dépenses liées à l’établissement ou au transfert d’ambassades à Jérusalem, ainsi que des solutions de logement et de planification, selon les besoins.

Le bureau de Gideon Sa’ar présente cette mesure comme le prolongement de ses efforts diplomatiques pour favoriser l’ouverture ou le déplacement d’ambassades dans la capitale israélienne.

À ce jour, sept pays disposent d’une ambassade à Jérusalem : les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Fidji. En décembre, l’Équateur a également ouvert dans la ville un bureau d’innovation doté d’un statut diplomatique.