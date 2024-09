Le gendre de Donald Trump appelle Israël à "en finir avec le Hezbollah"

Jared Kushner, gendre et ancien conseiller principal de Donald Trump, s'est exprimé sur la situation au Moyen-Orient après l'assassinat du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, par Israël. Dans un rare commentaire public, Kushner a rejeté les appels au cessez-le-feu émis par l'administration Biden et a insisté sur la nécessité pour Israël de poursuivre son offensive. "Quiconque appelle à un cessez-le-feu dans le nord a tort. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour Israël. Ils ne peuvent pas se permettre maintenant de ne pas finir le travail et de démanteler complètement l'arsenal qui a été pointé sur eux. Ils n'auront jamais une autre chance," a tweeté Kushner.

Il a qualifié le 27 septembre, date de l'élimination de Nasrallah, de "jour le plus important au Moyen-Orient depuis la percée des Accords d'Abraham". Kushner a argumenté que l'Iran est désormais "totalement exposé" et que le Hezbollah a longtemps servi de "pistolet chargé pointé sur Israël" pour dissuader toute attaque contre les installations nucléaires iraniennes.

"Israël se trouve maintenant avec la menace de Gaza en grande partie neutralisée et l'opportunité de neutraliser le Hezbollah au nord," a-t-il poursuivi. "Ne pas profiter pleinement de cette opportunité pour neutraliser la menace est irresponsable." L'ancien conseiller a appelé les États-Unis à soutenir Israël dans cette entreprise : "La bonne décision pour l'Amérique serait maintenant de dire à Israël de finir le travail. C'est attendu depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement le combat d'Israël," ajoutant que le Hezbollah a le sang de centaines d'Américains sur les mains.

Ces déclarations ont été rapidement relayées par d'autres figures influentes pro-Trump, dont l'ancien ambassadeur en Israël David Friedman et le sénateur du Wyoming John Barrosso. Bien que Kushner ait déclaré ne pas envisager de retourner à la Maison Blanche si son beau-père est réélu, sa voix porte encore du poids parmi les partisans de Trump.