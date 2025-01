Judée-Samarie : le ministre de la Défense condamne les violences contre les Palestiniens

Le ministre de la Défense israélien Yisrael Katz a fermement condamné mardi les violences perpétrées par des extrémistes juifs contre les Palestiniens du village de Funduq en Judée-Samarie, exigeant que les responsables soient traduits en justice. "Il doit y avoir une procédure pénale, et la loi s'applique de la même manière pour tous en Israël. J'appelle les dirigeants des implantations à condamner fermement toute violence de ce type", a-t-il déclaré. L'incident s'est produit vers 21h30 lorsqu'environ 50 jeunes Juifs masqués ont pris d'assaut le village palestinien, y incendiant un tracteur, deux véhicules, trois bâtiments et une serre avant de poursuivre leurs exactions dans un village voisin. Lors de l'intervention des forces de sécurité, deux des suspects ont été grièvement blessés par un policier des gardes-frontières au cours d'une confrontation.

Le policier impliqué, qui affirme avoir été attaqué et aspergé de gaz poivre, a été interrogé par le département des enquêtes policières pour usage présumé illégal d'une arme à feu. Il maintient avoir tiré cinq coups de semonce en l'air "conformément à la procédure d'arrestation" et suggère que les suspects auraient pu être touchés en lui sautant dessus pendant qu'il tirait. Il a été placé en résidence surveillée jusqu'à vendredi et interdit d'accès aux installations policières pendant huit jours.

"J'ai ordonné à Tsahal d'agir avec force pour protéger toutes les communautés et les résidents, et cela sera fait pour contrer énergiquement le terrorisme", a ajouté le ministre Katz, soulignant la nécessité d'une réponse ferme tant aux violences des extrémistes qu'aux menaces terroristes dans la région.