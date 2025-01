Judée-Samarie : Tsahal lance une opération majeure à Jénine pendant la trêve à Gaza

Au troisième jour du cessez-le-feu à Gaza, Tsahal, le Shin Bet et la police aux frontières ont annoncé mardi le lancement d'une opération antiterroriste à Jénine. L'intervention a débuté par une frappe de drone, tandis que des sources palestiniennes rapportaient des alertes dans la ville suite à la "découverte d'une force spéciale israélienne et l'arrivée de véhicules militaires depuis le checkpoint de Dotan".

L'opération, qui a commencé par des frappes aériennes sur plusieurs infrastructures, devrait se poursuivre dans les jours à venir avec la participation d'importantes forces de Tsahal, notamment des unités spéciales. Son objectif déclaré est de "maintenir la liberté d'action de Tsahal en Judée-Samarie, détruire et neutraliser les infrastructures terroristes et les 'bombes à retardement'".

Le ministère de la Santé palestinien a rapporté qu'une personne a été tuée lors de l'attaque israélienne à Jénine. Plus tôt, l'agence de presse palestinienne Wafa indiquait que Tsahal avait "intensifié ses mesures en Cisjordanie, notamment à Ramallah et Al-Bireh, et fermé des routes supplémentaires".

Cette intervention survient alors que l'opération exceptionnelle des services de sécurité palestiniens, qui durait depuis un mois et demi à Jénine, touchait à sa fin. Selon des sources militaires israéliennes, les forces palestiniennes ont arrêté environ 340 militants terroristes et éliminé 10 terroristes, dont un haut responsable décrit comme le "numéro 2 de l'infrastructure terroriste du camp". Les forces ont également découvert 290 engins explosifs, 23 voitures piégées et de nombreux drones destinés à un usage terroriste.

Contrairement aux méthodes de Tsahal, les forces de sécurité palestiniennes ont choisi d'incendier les bâtiments d'où des tirs avaient été dirigés contre elles. Durant leur opération, six membres des forces de sécurité palestiniennes ont été tués et 59 militants armés ont été blessés.