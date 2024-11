L'administration Biden envisage des sanctions contre Itamar Ben-Gvir

Le département d'État américain étudie la possibilité d'imposer des sanctions contre Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale d'Israël, durant les dernières semaines de la présidence de Joe Biden, selon des sources proches du dossier. Cette initiative viserait à contrebalancer la décision de ne pas imposer d'embargo sur les armes à Israël.

Des responsables du département d'État pressent le secrétaire d'État Antony Blinken d'approuver ces sanctions, une mesure sans précédent dans l'histoire des relations américano-israéliennes. Ce serait la première fois que les États-Unis sanctionnent un ministre en exercice du gouvernement israélien.

Bien qu'une administration Trump pourrait lever ces sanctions dès son entrée en fonction le 20 janvier, Washington compte sur un "effet domino" : l'Union européenne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon pourraient suivre l'exemple américain. Les sanctions envisagées interdiraient à Ben-Gvir de se rendre aux États-Unis et empêcheraient tout transfert de fonds américains vers lui.

Le ministre a suscité l'indignation internationale en appelant à l'arrêt de l'aide humanitaire et des transferts de carburant vers Gaza jusqu'au retour de tous les otages, et en préconisant "d'encourager l'émigration et de conquérir les territoires de la bande de Gaza pour les tenir de façon permanente".

Le département d'État a également émis un avertissement concernant la législation contre l'UNRWA. "Il reste deux mois avant l'entrée en vigueur de la législation, et nous poursuivons les discussions avec le gouvernement israélien, précisant que des mesures empêchant l'aide essentielle aux citoyens pourraient avoir des répercussions légales et politiques", a déclaré Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État.

L'administration envisageait également des sanctions contre le ministre des Finances Bezalel Smotrich, mais y a renoncé, craignant des représailles qui pourraient mener à l'effondrement économique de l'Autorité palestinienne.