L'alerte à la famine dans la bande de Gaza est "inexacte", selon l'ambassadeur des États-Unis en Israël

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, a déclaré que le rapport de l'organisation humanitaire Famine Early Warning Systems Network (Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine), sur les conditions de famine dans le nord de la bande de Gaza était "dépassé et inexact" en raison de l'inexactitude des chiffres de la population. L'organisation affirme maintenant qu'elle est en train de revoir son évaluation et qu'elle publiera une mise à jour le mois prochain, a rapporté la Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Le rapport publié lundi indique, sur la base de plusieurs facteurs, que "les seuils de consommation alimentaire et de malnutrition aiguë pour la famine ont désormais été dépassés dans le gouvernorat du nord de Gaza". Le rapport averti également que d'autres conditions de famine pourraient être remplies dès le mois prochain.

AP Photo/Fatima Shbair

Jack Lew a publié une déclaration mardi affirmant que les chiffres de la population cités dans le rapport de l'organisation, qui n'est pas présente sur le terrain à Gaza, n'étaient pas à jour, ce qui faussait ses conclusions. Le rapport cite deux estimations de la population, l'une de 65 000 à 75 000 personnes datant de novembre, l'autre plus récente de 10 000 à 15 000 personnes.

Selon l'ambassadeur américain, le rapport se fonde sur le nombre le plus élevé, mais que le plus bas est une meilleure estimation, citant une fourchette de 7 000 à 15 000 personnes basée sur des sources israéliennes et des Nations Unies. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement israélien et l'ONU pour faciliter l'accès au gouvernorat nord", a indiqué Jack Lew. "À un moment où des informations inexactes provoquent la confusion et des accusations, il est irresponsable de publier un tel rapport. Nous travaillons jour et nuit avec l'ONU et nos partenaires israéliens pour répondre aux besoins humanitaires - qui sont considérables - et il est irresponsable de s'appuyer sur des données inexactes", a-t-il martelé.

IDF Spokesperson

Depuis mardi, un avis figurant en haut de la page web de l'organisation humanitaire consacrée à Gaza indique que le rapport de lundi "fait l'objet d'un examen plus approfondi et devrait être publié à nouveau avec des données et une analyse actualisées en janvier".

Ce rapport est le dernier d'une série d'évaluations réalisées par des groupes humanitaires cette année, qui mettent en garde contre les conditions humanitaires et les menaces de famine à Gaza, les États-Unis appelant Israël à faire davantage pour permettre l'acheminement de l'aide. Israël a assuré ne pas empêcher l'acheminement de l'aide accusant le Hamas de la voler.