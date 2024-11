L'ancienne ministre israélienne Ayelet Shaked interdite d'entrée en Australie

L'ancienne ministre israélienne, Ayelet Shaked, a été interdite d'entrée en Australie, où elle prévoyait de se rendre après avoir été invitée à une conférence à Canberra. C'est la première fois qu'une telle restriction est imposée à une personnalité politique israélienne, qui n'appartient pas à un parti d'extrême droite.

"C'est une preuve flagrante de la duplicité et de la position injuste de l'Australie envers Israël - c'est une décision antisémite et un jour noir pour la démocratie australienne", a-t-elle réagi sur X.

"C'est un gouvernement qui se dit démocratique, mais qui agit pour étouffer les voix de ceux qui s'opposent à son agenda pro-palestinien extrémiste", a ajouté Shaked. "Le fait de me refuser l'entrée uniquement à cause de mon opposition à la création d'un État palestinien terroriste, révèle le véritable visage du gouvernement australien actuel - un gouvernement qui a choisi de se ranger du côté des ennemis d'Israël et de nuire aux relations historiques entre les deux pays".