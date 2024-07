L'ancienne star du football Mesut Özil appelle à l'éradication d'Israël

L'ancien footballeur international allemand Mesut Özil a déclenché une nouvelle controverse mardi en publiant une story Instagram provocatrice. L'image partagée montre une carte d'Israël barrée, remplacée par le mot "PALESTINE". Özil, 35 ans, qui a pris sa retraite sportive la saison dernière, est connu pour ses prises de position politiques controversées et ses liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Tout au long de sa carrière, il a fait l'objet de nombreuses critiques en Allemagne pour ses positions.

https://x.com/i/web/status/1818686916293754962 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Récemment, l'ancien milieu offensif du Real Madrid, d'Arsenal et de la Mannschaft a fait parler de lui pour d'autres raisons. Il a été photographié dans une salle de sport arborant un tatouage de loup, symbole du mouvement des Loups Gris, une organisation ultranationaliste turque proche d'Erdoğan.

Les Loups Gris, liés au Parti d'action nationaliste (MHP), sont connus pour leurs tendances fascistes et racistes. Ils prônent un État turc unique s'étendant des Balkans à la Chine et entretiennent des vues racistes envers les non-Turcs, en particulier les Kurdes, les Albanais, les Grecs, les Juifs et les Arméniens.

La carrière d'Özil a été marquée par son titre de champion du monde avec l'Allemagne en 2014. Il a joué 92 matchs pour la Mannschaft, inscrivant 23 buts. Cependant, il a quitté la sélection après le Mondial 2018, suite aux critiques reçues pour avoir posé en photo avec Erdoğan. À cette occasion, Özil avait déclaré : "Je suis allemand quand nous gagnons, mais un immigré quand nous perdons." Cette phrase avait trouvé un écho important au sein de la communauté turque, générant de nombreux retweets avec le hashtag #ME2.