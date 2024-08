L'AP veut faire voter une résolution de l'ONU contre la présence israélienne en Judée-Samarie

L'Autorité palestinienne prépare une initiative diplomatique majeure à l'ONU. Selon la chaîne N12, l'AP cherche à obtenir une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies déclarant illégale la présence israélienne en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Cette démarche s'appuie sur une récente décision de la Cour internationale de Justice de La Haye. Le 19 juillet, la CIJ a statué que "le territoire palestinien occupé depuis 1967" est "sous occupation illégale" et qu'Israël est tenu d'y mettre fin "aussi rapidement que possible".

L'AP prévoit de demander à l'AGNU, lors de sa session de septembre à New York, d'adopter cette décision. Bien que non contraignantes, les résolutions de l'AGNU pourraient, selon le rapport, "conduire à des pressions pour des embargos sur les armes et le placement sur liste noire des colonies".

Israël est conscient de cette initiative et dispose d'un mois - jusqu'à la convocation de l'AGNU le 10 septembre - pour tenter de la contrecarrer. La réaction israélienne à la décision de la CIJ a été ferme. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : "Le peuple juif n'est pas un occupant sur sa propre terre - ni dans notre capitale éternelle de Jérusalem, ni sur la terre de nos ancêtres en Judée et Samarie."

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de tensions accrues depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. L'AP a intensifié ses efforts diplomatiques contre Israël, utilisant la destruction causée par la guerre et le nombre de victimes à Gaza comme tremplin pour une nouvelle poussée vers un État palestinien.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a réagi en gelant les fonds des recettes fiscales destinés à Ramallah, les redirigeant vers les familles des victimes du terrorisme.