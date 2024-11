L'Autorité palestinienne dénonce les propos de Smotrich sur l'annexion de la Judée-Samarie

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole officiel du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a vivement réagi lundi aux déclarations du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich concernant l'application de la souveraineté israélienne sur les territoires attribués à l'Autorité palestinienne. "Ces propos montrent que le gouvernement israélien ne se contente pas des crimes à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem, et œuvre à la réalisation de ses plans de prise de contrôle de la Cisjordanie en 2025", a déclaré Abu Rudeineh. Selon lui, les remarques de Smotrich constituent "une confirmation israélienne au monde entier que le nouveau plan de l'occupation se concentre sur la Judée-Samarie pour mener à bien le projet d'annexion, d'expansion raciste et de renforcement de l'occupation."

"Nous tenons l'occupation israélienne entièrement responsable des conséquences de cette politique dangereuse qui mène la région à une explosion générale", a-t-il ajouté, exigeant que la communauté internationale force "l'État d'occupation" à renoncer à ses mesures en réexaminant ses relations avec Israël et en gelant son adhésion aux Nations Unies.

Abu Rudeineh a souligné que "2025 sera l'année de la réalisation de l'établissement de l'État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, sans quoi la paix et la stabilité ne seront pas atteintes."

Ces déclarations font suite à l'annonce de Smotrich concernant son intention de promouvoir l'application de la souveraineté en Judée-Samarie : "J'ai donné des instructions à la Direction des colonies du ministère de la Défense et à l'Administration civile pour entamer un travail professionnel et complet afin de préparer l'infrastructure nécessaire à l'application de la souveraineté. Plus tard, j'ai l'intention de conduire une décision gouvernementale indiquant que le gouvernement israélien agira avec la nouvelle administration du président Trump et la communauté internationale pour l'application de la souveraineté et la reconnaissance américaine."