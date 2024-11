L'envoyé spécial de Netanyahou s'entretient avec Trump à Mar-a-Lago

Le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, proche confident du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rencontré dimanche le président élu Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, selon le journaliste d'Axios, Barak Ravid, citant deux responsables israéliens et deux américains, Un responsable israélien a indiqué que la rencontre visait à transmettre des messages de Netanyahou à Trump et à informer le président élu des plans d'Israël concernant Gaza, le Liban et l'Iran pour les deux prochains mois précédant sa prise de fonction.

"L'un des points que les Israéliens voulaient clarifier avec Trump concerne les questions qu'il préfère voir résolues avant le 20 janvier et celles pour lesquelles il préfère que les Israéliens attendent", a déclaré un responsable américain cité dans le rapport. Les officiels américains ont mentionné les efforts de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, le plan pour Gaza après la guerre et les efforts de normalisation israélo-saoudiens comme sujets sur lesquels les Israéliens souhaitent connaître la position de Trump.

Dermer a également rencontré Jared Kushner, gendre de Trump et ancien conseiller principal lors de sa première administration, selon une source proche de la rencontre. Les porte-parole de Trump, Dermer et le bureau du Premier ministre n'ont pas répondu aux questions concernant cette entrevue.

Les responsables américains ont précisé que Netanyahou avait informé l'administration Biden à l'avance de la rencontre entre Dermer et Trump. Après ses réunions à Mar-a-Lago, Dermer est arrivé lundi à Washington pour rencontrer de hauts responsables de l'administration Biden, notamment le secrétaire d'État Antony Blinken. Il devrait également s'entretenir avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et les conseillers de Biden, Brett McGurk et Amos Hochstein. Lors de sa rencontre avec Blinken, Dermer a discuté de l'ultimatum américain concernant l'amélioration de la situation humanitaire à Gaza d'ici le 13 novembre. Il abordera également avec l'administration Biden les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Liban.