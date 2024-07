L'experte de l'ONU Francesca Albanese accusée d'antisémitisme après avoir comparé Netanyahou à Hitler

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, fait l'objet de vives critiques après avoir approuvé une publication sur les réseaux sociaux comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler.

L'incident a débuté lorsque Craig Mokhiber, ancien responsable des droits de l'homme à l'ONU, a partagé sur X une image juxtaposant une photo d'Hitler entouré de partisans faisant le salut nazi avec une photo de Netanyahou accueilli par des membres du Congrès américain. Albanese a commenté ce post en déclarant : "C'est exactement ce à quoi je pensais aujourd'hui."

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rapidement réagi, accusant Albanese de "répandre l'antisémitisme" et la qualifiant d'"irrécupérable". La mission israélienne auprès de l'ONU à Genève a dénoncé une "déformation de l'Holocauste" et appelé au limogeage d'Albanese. Les États-Unis ont également condamné les propos d'Albanese. Michele Taylor, représentante permanente américaine au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a qualifié la comparaison de "répréhensible et antisémite".

En réponse à ces accusations, Albanese a déclaré que "la mémoire de l'Holocauste reste intacte et sacrée grâce aux personnes de conscience du monde entier". Elle a ajouté que les "diatribes institutionnelles et les explosions d'indignation morale sélective n'arrêteront pas le cours de la justice". Albanese avait déjà accusé Israël en mars de commettre un génocide dans la guerre de Gaza, une déclaration qui avait provoqué de fortes réactions des autorités israéliennes.

Craig Mokhiber, l'auteur du post initial, avait démissionné de son poste à l'ONU fin octobre, accusant l'organisation de ne pas avoir empêché ce qu'il considérait comme un génocide contre les Palestiniens à Gaza. L'ambassadeur israélien à Genève, Daniel Meron, s'est joint aux appels demandant le limogeage d'Albanese, l'accusant d'abuser de sa position à l'ONU pour "répandre la haine et une rhétorique incendiaire".

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Israël et certains organes des Nations Unies, notamment ceux chargés de surveiller la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens.