L'incertitude règne sur le timing de la riposte iranienne, Israël reste en alerte maximale

Israël sur le qui-vive face à une possible attaque iranienne, incertitude sur le timing

Alors que les tensions continuent de s'intensifier au Moyen-Orient, Israël se prépare à une éventuelle attaque iranienne en représailles à l'élimination du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Malgré les déclarations du Secrétaire d'État américain Antony Blinken évoquant une attaque probable dans les 24 à 48 heures, les autorités israéliennes affirment ne pas avoir d'indication précise sur le moment de l'attaque.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une réunion de sécurité dimanche, et l'armée israélienne a finalisé ses préparatifs défensifs et offensifs. Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a approuvé des plans pour divers scénarios lors d'une évaluation de la situation avec les hauts responsables militaires.

Les États-Unis jouent un rôle crucial dans la formation d'une coalition pour intercepter une éventuelle attaque. Le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), le général Michael Kurilla, est arrivé en Israël lundi pour des entretiens avec les responsables israéliens. Sa visite, la neuvième depuis le début de la guerre le 7 octobre, souligne l'importance de la coordination internationale face à la menace.

Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a souligné que la relation entre Israël et les États-Unis est inébranlable. Il a également eu des entretiens avec d'autres ministres de la Défense occidentaux pour élargir la coordination et assurer la coopération en matière d'alerte et d'interception.

Ariel Hermoni/ Defense ministry

Parallèlement, les États-Unis tentent de transmettre des messages à l'Iran par l'intermédiaire d'autres pays, les exhortant à ne pas escalader le conflit. Le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a déclaré que Washington s'efforçait de faire comprendre à Téhéran qu'une attaque contre Israël ne serait pas dans son intérêt. L'Iran, tout en affirmant ne pas chercher une escalade régionale, maintient que l'État hébreu doit être "puni" pour l'élimination de Haniyeh. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué des ambassadeurs étrangers pour réaffirmer l'intention de la République islamique de riposter contre Israël.

Dans ce contexte tendu, Israël reste en état d'alerte maximale. Des téléphones satellites ont été distribués aux ministres et aux conseillers seniors, en prévision d'éventuelles perturbations des réseaux de communication. Cependant, aucune instruction spéciale n'a été donnée aux ministres, et le Cabinet de sécurité n'a pas été convoqué.