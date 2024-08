L'Iran rejette les appels à la retenue et se prépare à frapper Israël

Téhéran a rejeté les tentatives de désescalade des tensions au Moyen-Orient menées par les États-Unis et des pays arabes, se disant prêt à frapper Israël même au risque de déclencher une guerre, selon le Wall Street Journal. Les tensions entre Israël et l'Iran se sont intensifiées depuis l'assassinat mercredi à Téhéran du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, une attaque que l'Iran impute à Israël. Malgré les efforts diplomatiques de la Jordanie et du Liban, l'Iran reste déterminé à riposter.

Israël se prépare à une possible attaque iranienne qui pourrait s'étendre sur plusieurs jours, incluant des tirs de missiles. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que son pays était "dans une guerre multi-fronts contre l'axe du mal de l'Iran". Il a rencontré ses chefs de sécurité dimanche soir, tandis que le ministre de la Défense Yoav Gallant consultait les hauts responsables militaires.

Les États-Unis ont averti l'Iran qu'une attaque nuirait gravement aux efforts du nouveau président iranien pour développer les relations avec l'Occident. Washington tente également de reconstituer la coalition régionale qui avait réussi à contrer une attaque iranienne sans précédent contre Israël en avril dernier.

L'armée israélienne reste en état d'alerte élevée. Les autorités envisageraient des "actions préventives", potentiellement au Liban ou ailleurs. Le porte-parole de Tsahal a affirmé que l'armée était prête à agir immédiatement sur ordre du pouvoir politique.

Une coalition internationale dirigée par les États-Unis se serait formée pour contrer d'éventuelles attaques, coordonnée depuis le CENTCOM au Qatar. Face aux interrogations de nombreux pays, Israël maintient une réponse ambiguë, gardant "toutes les options ouvertes".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken envisagerait de se rendre dans la région prochainement, les États-Unis craignant une conflagration régionale. Plusieurs pays ont exhorté leurs citoyens à quitter immédiatement le Liban.