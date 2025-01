L'Iran tente d'attirer un homme d'affaires israélien aux Émirats pour l'enlever

Le Conseil national de sécurité israélien (CNS) a révélé ce mardi une tentative iranienne visant à attirer un homme d'affaires israélien aux Émirats arabes unis dans le but de l'enlever ou de lui nuire. L'opération a été déjouée grâce à la vigilance de la cible qui a signalé des échanges suspects. Les services de renseignement ont identifié une approche via l'application Telegram, où les agents iraniens se faisaient passer pour la section persane du média saoudien "Al Arabiya Farsi". Ces individus ont tenté d'organiser une rencontre à Dubaï, tout en envoyant des liens et fichiers malveillants destinés à accéder au téléphone portable de leur cible à son insu.

L'analyse des communications a révélé que la proposition d'"interview" sur le régime iranien portait les caractéristiques typiques d'une opération menée par des agents terroristes iraniens.

Le CNS souligne l'importance de la prudence face aux sollicitations en ligne provenant d'inconnus. "Il est crucial de vérifier l'identité de tout interlocuteur non familier et d'établir un dialogue direct via différents moyens de communication, comme des échanges sur plusieurs applications et des appels audio ou vidéo", précise l'organisme.

Les recommandations incluent également la protection des données personnelles sur les réseaux sociaux, en évitant de partager numéros de téléphone, localisations en temps réel et projets futurs. "Ces informations peuvent aider les groupes terroristes à collecter des renseignements essentiels sur leurs cibles potentielles", avertit le CNS.