L'ONU doit jouer "tout son rôle" pour le retour des populations civiles au Liban (Macron à Netanyahou)

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a eu un entretien téléphonique ce lundi avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets concernant la situation actuelle au Moyen-Orient.

Emmanuel Macron a d'abord tenu à exprimer sa solidarité envers Benjamin Netanyahou suite à une attaque de drone jugée inacceptable contre sa résidence personnelle. Le président français a rappelé à cette occasion l'attachement de la France à la sécurité d'Israël.

Concernant la situation à Gaza, le chef de l'État français a estimé que l'élimination de Yahya Sinwar devait être l'occasion d'entamer une nouvelle phase de négociations. Selon lui, cette étape devrait permettre d'établir un cessez-le-feu à Gaza, d'obtenir la libération de tous les otages et de faciliter l'acheminement massif d'aide humanitaire dans la région. L'entretien a également porté sur la situation au Liban. Le président Macron a demandé au Premier ministre israélien de veiller à la préservation des infrastructures et à la protection de la population civile dans ce pays. Il a insisté sur la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu dans les plus brefs délais. Emmanuel Macron a par ailleurs condamné les actions menées par l'armée israélienne contre la FINUL et a exprimé son souhait de voir l'ONU jouer pleinement son rôle dans le sud du Liban, afin de permettre le retour en toute sécurité des populations civiles des deux côtés de la frontière libano-israélienne. Les deux dirigeants ont également abordé la question du rôle de l'Iran dans l'extension des crises au Moyen-Orient. À ce sujet, le président français a réaffirmé sa détermination à poursuivre un dialogue exigeant avec les autorités de Téhéran. L'objectif est d'obtenir des garanties concernant le programme nucléaire iranien, son programme balistique et sa politique régionale.

À l'issue de cet entretien, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou ont convenu de rester en contact étroit sur ces différents sujets, qui revêtent une importance majeure pour la stabilité de la région.