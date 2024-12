L'ONU exige un cessez-le-feu à Gaza, le Hamas se réjouit, Israël et les États-Unis s'opposent

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution réclamant un "cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent" à Gaza, avec 158 voix pour, neuf contre et treize abstentions. Cette décision, bien que non contraignante, a été saluée par le Hamas mais rejetée par Israël et les États-Unis. "Nous sommes reconnaissants de ce soutien écrasant", a déclaré l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour, qui a promis de "continuer à frapper à la porte du Conseil de sécurité et de l'Assemblée jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit mis en place". Durant les débats, il avait qualifié Gaza de "cœur sanglant de la Palestine" et de "blessure ouverte pour l'humanité".

L'ambassadeur américain adjoint Robert Wood a fermement opposé la résolution, affirmant qu'elle "risque d'envoyer au Hamas le message dangereux qu'il n'y a pas besoin de négocier ou de libérer les otages". Son homologue israélien Danny Danon a dénoncé "un vote de complicité" et une "trahison" des otages.

Le texte exige également la libération immédiate des otages et un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Une deuxième résolution, adoptée par 159 voix pour, appelle Israël à permettre la poursuite des opérations de l'UNRWA dans les Territoires palestiniens.

L'ambassadeur slovène Samuel Zbogar a livré un constat alarmant : "Gaza n'existe plus, elle est détruite". Son collègue algérien Nacim Gaouaoui a averti que "le prix du silence et de l'échec face à la tragédie palestinienne est lourd, et sera encore plus lourd demain".

Le conflit a fait 1 208 morts côté israélien lors de l'attaque du 7 octobre, majoritairement des civils, et 96 otages restent captifs à Gaza, dont 34 sont déclarés morts. Du côté palestinien, l'offensive israélienne a causé au moins 44 805 morts, principalement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza.