La France condamne fermement les propos du ministre Betsalel Smotrich sur l'annexion de la Judée-Samarie

Le Quai d'Orsay a publié ce mercredi un communiqué condamnant avec fermeté les récentes déclarations de Betsalel Smotrich, ministre des Finances israélien, qui s'est prononcé en faveur d'une annexion de la Judée-Samarie par Israël.

La diplomatie française souligne que ces propos sont non seulement contraires au droit international, mais qu'ils compromettent également les efforts actuels visant à réduire les tensions régionales.

Dans son communiqué, Paris réaffirme sa position historique en faveur d'une solution à deux États, considérée comme "seule perspective de règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien". Cette solution envisage la "coexistence pacifique d'Israël et de la Palestine", vivant côte-à-côte en paix et en sécurité".

Cette prise de position intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, où la communauté internationale s'efforce de maintenir la perspective d'une résolution diplomatique du conflit israélo-palestinien.