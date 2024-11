La Grèce en négociations avec Israël pour le développement de systèmes de défense aérienne

La Grèce mène des discussions avec Israël pour développer des systèmes de défense contre les avions et les missiles d'une valeur de deux milliards d'euros, dans le cadre d'un effort plus large de modernisation de l'armée grecque, a rapporté l'agence de presse Reuters vendredi.

Selon les informations rapportées, ces défenses devraient s'inspirer du système Dôme de Fer et d'autres systèmes interceptant des missiles à courte et longue portée. La Grèce serait "impatiente" d'investir dans les systèmes de défense pour suivre le rythme de ses alliés de l'OTAN et de sa rivale historique, la Turquie, qui développe également ses propres systèmes de défense aérienne.

Christopher Furlong/Pool Photo via AP

"Le plan est de créer un système multicouche contre les avions et les drones", a déclaré à Reuters une source proche du dossier après un briefing avec le ministre grec de la Défense Níkos Déndias. "Nous sommes en discussions avec Israël", a-t-il ajouté. Un autre responsable a confirmé l'ampleur de l'accord potentiel et a noté que la Grèce devrait dépenser 12,8 milliards d'euros d'ici 2035 pour renouveler son armée.

La défense aérienne fait partie du plan d'acquisition militaire sur 10 ans du gouvernement grec, qui comprend l'achat de 40 nouveaux avions de combat F-35 et drones américains, ainsi que quatre frégates Belharra et des avions Rafale français. "Notre effort vise à faire passer rapidement nos forces au 21e siècle", a déclaré le ministre de la Défense Níkos Déndias.