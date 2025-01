"La Judée-Samarie est au bord de la guerre" (Israel Katz)

Lors d'une réunion d'urgence tenue mardi avec les dirigeants des collectivités locales de Judée-Samarie, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que la région était "au bord de la guerre" et que l'armée se préparait à un "état de guerre total". La rencontre, qui s'est déroulée en présence du commandant du Commandement central, le général Avi Blut, et du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Rassan Alian, fait suite à une récente attaque terroriste près de Kedumim.

Le ministre a révélé que le plan initial des terroristes du 7 octobre incluait également des incursions dans les implantations de Judée-Samarie. Face à cette menace, il a ordonné un renforcement immédiat des opérations militaires, l'intensification des activités de contre-terrorisme et un contrôle accru des axes routiers.

"Nous observons des menaces croissantes de la part de l'axe iranien et de l'axe de l'islam sunnite radical", a déclaré Katz, soulignant les efforts des groupes terroristes pour introduire des armes sophistiquées dans la région.

Les responsables locaux ont exprimé leur profonde inquiétude lors de la réunion. "C'est effrayant, j'ai des responsabilités. Demain, ce sera notre 7 octobre. Vous devez nous donner des réponses claires. On ne peut pas laisser la Judée-Samarie comme un front secondaire", a déclaré l'un d'entre eux.

Israel Gantz, président du Conseil régional de Benjamin et du Conseil de Yesha, a résumé la gravité de la situation : "L'Iran s'est établi dans notre secteur et plus d'un demi-million de citoyens israéliens sont assis sur une bombe à retardement. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ici avec la même conception qu'avant le 6 octobre."

En réponse aux demandes d'une opération d'envergure, le ministre a souligné que "nous nous préparons à une réponse beaucoup plus significative et sérieuse. Il faut tout faire pour renforcer la sécurité - tout". Il a ajouté qu'"Israël ne fait confiance qu'à Tsahal, et à personne d'autre, pour assurer la sécurité."