La normalisation entre Jérusalem et Riyad est "plus proche que jamais", selon l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis

Dans sa première interview depuis sa prise de fonction vendredi dernier, le Dr Yehiel Leiter, nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, affirme qu'une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite est "plus proche que jamais". Cette avancée diplomatique souhaitée par Washington s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan américain pour le Moyen-Orient.

"L'affaiblissement du Hamas a créé une dynamique favorable", a expliqué l'ambassadeur au Jerusalem post, qui voit dans les récents succès militaires d'Israël un facteur déterminant. "Il y a peu de pays dans le monde, à part Israël, qui souhaitent voir le Hamas défait plus que l'Arabie Saoudite", a-t-il souligné.

Cet historien, philosophe et rabbin de formation, a occupé plusieurs postes clés, notamment comme chef de cabinet de Benjamin Netanyahou au ministère des Finances et conseiller politique d'Ariel Sharon.

Sa nomination est d'autant plus remarquable qu'il devient le premier résident de Judée-Samarie à occuper cette fonction. "Ce qui était autrefois controversé fait désormais partie de la vie dominante en Israël", observe-t-il, faisant référence à l'évolution de la perception des implantations.

L'ambassadeur insiste sur les objectifs "non négociables" d'Israël dans le conflit actuel : la destruction du Hamas, la libération des otages et la réhabilitation de Gaza. Il évoque également le rôle crucial que pourraient jouer l'Égypte et la Jordanie dans la gestion de la crise humanitaire.

Sur le dossier iranien, Leiter adopte une position ferme : "La neutralisation des capacités nucléaires iraniennes améliorera la donne non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier", a-t-il affirmé.

Cette prise de fonction intervient dans un contexte personnel particulier pour Leiter, qui a perdu son fils qu cours de la guerre en 2023. "Vous devez prendre une décision presque tous les jours pour vous lever et aller de l'avant", a-t-il confie-t-il, soulignant son engagement total dans sa nouvelle mission.