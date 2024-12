La Slovaquie acquiert le système de défense aérienne israélien Barak MX

Le ministère israélien de la Défense a annoncé lundi qu'Israël avait finalisé sa troisième vente du système de défense aérienne Barak MX, cette fois-ci à la Slovaquie, pour 560 millions d'euros. Les précédents acquéreurs de ce système fabriqué par les Industries aérospatiales israéliennes (IAI), qui est une variante du Dôme de fer de Rafael, sont Chypre et l'Azerbaïdjan.

D'une manière générale, le système Barak MX est destiné à abattre des roquettes à courte portée, comme le Dôme de fer, mais il peut également abattre des drones, des missiles de croisière et au moins une certaine catégorie de missiles balistiques tactiques, a précisé le ministère.

IAI

Le Dôme de fer n'a pratiquement aucune capacité à abattre les missiles balistiques, qui sont généralement tirés de beaucoup plus loin que les petites roquettes et entrent souvent dans l'atmosphère terrestre avant de redescendre à des vitesses beaucoup plus rapides et avec un explosif beaucoup plus puissant. Israël utilise généralement les systèmes Arrow 2 et 3 pour abattre les missiles balistiques, étant donné qu'ils peuvent les intercepter à des hauteurs et des distances plus importantes.

"Cet accord historique, orchestré par la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère de la Défense, renforcera encore les liens entre les deux nations et améliorera les capacités de défense de la Slovaquie", a déclaré le ministère. "Son succès opérationnel en Israël et dans le monde entier souligne sa fiabilité et son efficacité, ce qui en fait un ajout précieux à l'infrastructure de défense de la Slovaquie", a quant à lui indiqué le directeur général du ministère, le général Eyal Zamir.

Flash90

"L'expansion des exportations de produits de défense israéliens pendant la guerre est le résultat direct des technologies israéliennes qui ont fait leurs preuves sur le champ de bataille. De plus en plus de pays s'intéressent aux performances exceptionnelles de l'armée de défense d'Israël et des systèmes de combat israéliens, tant défensifs qu'offensifs", a-t-il ajouté.

IAI a par ailleurs vendu son système de défense antimissile Arrow à l'Allemagne dans le cadre de l'un des plus gros contrats de défense israéliens jamais conclus, avec une livraison potentielle prévue pour 2025.