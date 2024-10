Le chef de la diplomatie française au Moyen-Orient, lundi en Israël

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, entame ce vendredi une tournée diplomatique au Proche-Orient. Son voyage culminera lundi en Israël, où il participera aux commémorations du premier anniversaire de l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023.

L'itinéraire du ministre comprend plusieurs étapes stratégiques : l'Arabie saoudite et le Qatar samedi, suivis des Émirats arabes unis et de la Jordanie dimanche. Il se rendra ensuite à Tel-Aviv et à Ramallah en Judée-Samarie.

Cette mission diplomatique fait suite à la visite de M. Barrot à Beyrouth en début de semaine, où il a appelé à la retenue d'Israël concernant toute opération terrestre au Liban et a encouragé les parties en conflit à considérer la proposition de cessez-le-feu récemment présentée à l'ONU. La décision d'entreprendre ce voyage a été prise lors d'un Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron mardi. Le chef de l'État a chargé son ministre de consulter tous les acteurs susceptibles de contribuer à une désescalade et à la recherche de solutions durables pour résoudre la crise actuelle, notamment au Liban et à Gaza. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions accrues, marqué par d'intenses bombardements israéliens dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, ainsi qu'une opération présumée d'Israël dans l'est du Liban, perturbant une route cruciale vers la Syrie.