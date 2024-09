Le chef de la diplomatie israélienne accuse Josep Borrell d'antisémitisme

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a lancé de sérieuses accusations contre Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.

Cette controverse fait suite aux critiques émises par M. Borrell concernant une frappe israélienne à Gaza dans une école transformée en "refuge".

Johanna Geron, Pool photo via AP

En réponse, M. Katz a qualifié M. Borrell d'"antisémite" et de "détracteur d'Israël", l'accusant de tenter régulièrement de faire adopter des sanctions contre Israël au sein de l'UE. Le ministre israélien a souligné une distinction entre "les critiques légitimes" et ce qu'il perçoit comme "une campagne antisémite et haineuse" menée par M. Borrell. L'armée israélienne, de son côté, maintient que la frappe visait des "terroristes" opérant dans l'école, affirmant avoir pris des mesures pour minimiser les risques pour les civils.