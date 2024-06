Le député Danny Danon nommé au poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Israel Katz ont décidé de nommer le député Danny Danon au poste d'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, en remplacement de Gilad Erdan qui achève son mandat.

C'est la seconde fois que le député Likoud est nommé à ce poste, qu'il a occupé de 2015 à 2020. Par le passé, il a été vice-ministre de la Défense et ministre des Sciences et de la Technologie au sein de précédents gouvernements dirigés par Benjamin Netanyahou.

Office of MK Danny Danon

"Depuis le début de la guerre, je me bats de diverses manières pour défendre la position d’Israël dans le monde. La semaine dernière, j'ai accueilli Nikki Haley lors de sa visite en Israël, une visite importante qui s'ajoute à celles de nombreux dirigeants mondiaux venus ici à mon invitation depuis le 7 octobre", a déclaré Danny Danon après sa nomination, qui doit encore être approuvée par l'ensemble du cabinet gouvernemental. "À l'heure où l'État d'Israël se bat sur un grand nombre de fronts, chacun de nous doit faire de son mieux, selon ses compétences et son expérience. C'est ainsi que j'ai agi dans le passé et c'est ainsi que je continuerai d'agir à l'avenir. Face à la terreur diplomatique que nous observons ces jours-ci, je me dois de présenter la vérité la tête haute pour le bien du peuple d'Israël et de notre avenir commun dans ce pays", a-t-il ajouté.