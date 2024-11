Le futur ambassadeur de Trump en Israël se dit prêt à soutenir l'annexion de la Judée-Samarie

Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas désigné par Donald Trump comme prochain ambassadeur américain en Israël, s'est exprimé mercredi sur sa nomination et ses positions concernant les territoires palestiniens occupés. "Je suis un peu sous le choc, c'est une journée exceptionnelle. C'est un grand honneur que le président veuille me confier ce rôle", a déclaré Huckabee lors d'une interview sur Galei Tsahal. Il a évoqué ses dizaines de visites en Israël, dont la première remonte à près de 52 ans : "C'est une opportunité extraordinaire de représenter mon pays dans une terre dont je suis tombé amoureux la première fois."

Interrogé sur la possibilité que l'administration Trump autorise l'annexion et l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, Huckabee a répondu : "Je visitais régulièrement la Judée-Samarie, je crois que les citoyens d'Israël méritent un État sûr et tout ce que je peux faire pour aider à atteindre cet objectif sera un énorme privilège". Il a cependant précisé : "Je ne détermine pas la politique, mais j'exécuterai celle que le président définira."

Pendant ce temps, le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a félicité Trump pour sa réélection et appelé à étendre la souveraineté israélienne sur tous les territoires de Judée-Samarie : "2025 sera l'année de la souveraineté en Judée-Samarie. J'ai donné instruction à l'Administration des colonies du ministère de la Défense et à l'Administration civile de commencer un travail professionnel et complet pour préparer l'infrastructure nécessaire à l'application de la souveraineté."

Huckabee, qui remplacera Jack Lew nommé par Biden, est un pasteur évangélique de formation. Lors de sa campagne pour l'investiture républicaine en 2015, il avait visité la localité de Shilo et déclaré : "La Judée-Samarie fait partie intégrante de l'État d'Israël et tout le monde doit le comprendre. Quiconque se présente à la présidence des États-Unis devrait venir ici." Il s'était également prononcé contre la solution à deux États et avait envisagé d'acheter une maison à Efrat.