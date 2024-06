Le ministère israélien des Affaires étrangères qualifie d'"inappropriés" les propos de Yoav Gallant contre la France

Les principaux ministères israéliens et les hauts responsables du ministère des affaires étrangères ont dénoncé les propos du ministre de la Défense Yoav Gallant contre la France.

"Nous désapprouvons les attaques du ministre de la défense Gallant contre la France", déclarent les diplomates dans un communiqué. "Au-delà des désaccords existants entre Israël et la France, les déclarations contre la France sont incorrectes et inappropriées", ont-il ajouté. Plus tôt ce vendredi, M. Gallant a refusé de rejoindre un cadre trilatéral proposé par le président français Emmanuel Macron pour désamorcer les escalades à la frontière nord d'Israël. "Alors que nous menons une guerre juste, en défendant notre peuple, la France a adopté des politiques hostiles à l'égard d'Israël", a déclaré Gallant. "Ce faisant, la France ignore les atrocités commises par le Hamas contre les enfants, les femmes et les hommes israéliens."

Le mois dernier, les autorités françaises ont interdit aux entreprises de défense israéliennes d'exposer à l'un des plus grands salons de défense au monde. Le ministère des Affaires étrangères souligne que la France a joué "un rôle actif" dans la défense d'Israël contre l'attaque de drones et de missiles menée par l'Iran en avril.

"Depuis le début de la guerre, la France a adopté une ligne claire de dénonciation et de sanctions contre le Hamas, et une ligne agressive dans tout ce qui concerne les sanctions de l'UE contre l'Iran et son projet de missiles et de drones, et a également été un partenaire dans la décision du Conseil des gouverneurs de l'AIEA de faire avancer un processus de sanctions contre le programme nucléaire de l'Iran".

Le ministère des Affaires étrangères ajoute que les autorités françaises luttent vigoureusement contre l'antisémitisme et protègent les Juifs. "Le ministère des Affaires étrangères continuera à se battre pour protéger les intérêts d'Israël à la frontière nord avec tous les acteurs concernés", ont conclu les diplomates.