Le ministre Amichai Chikli annule sa visite à Bruxelles face au risque d'arrestation

Le ministre de la Diaspora Amichai Chikli a annulé sa visite prévue lundi au Parlement européen à Bruxelles suite à une directive du Conseil national de sécurité israélien, craignant qu'une demande d'arrestation ne soit déposée contre lui par des organisations pro-palestiniennes. Selon la chaîne Kan 11, les services de sécurité et le Shin Bet n'avaient pourtant signalé aucune menace concrète contre le ministre. Ces derniers jours, des sources belges ont informé Israël que le ministre ne bénéficierait pas d'immunité diplomatique, sa visite n'étant pas une invitation officielle de la Belgique. Les bureaux du ministre Chikli et du Premier ministre ont refusé de commenter l'affaire.

La fondation "Hind Rajab", qui mène des actions juridiques contre des Israéliens à l'étranger, a déclaré : "Amichai Chikli a annulé sa visite prévue en Belgique en raison du risque d'arrestation lié à notre action juridique. En refusant l'immunité, la Belgique a maintenu le droit international et clarifié qu'une arrestation restait possible."

Cette situation intervient dans un contexte de tensions juridiques accrues, après que la Cour pénale internationale de La Haye a émis en novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour "crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024."

Parallèlement, un rapport publié aujourd'hui par l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale révèle une augmentation alarmante des incidents antisémites dans le monde : "2024 s'annonce comme une année record en termes d'événements antisémites." Le rapport fait état d'une augmentation de 340% des incidents antisémites dans le monde par rapport à 2022 et de 100% par rapport à 2023, notant que "les partisans de la cause palestinienne ont réagi de manière antisémite au massacre du 7 octobre." C