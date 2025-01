Le ministre de la Défense ordonne la libération de tous les extrémistes juifs de Judée-Samarie placés en détention administrative

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé vendredi matin l'annulation des mandats d'arrêt administratifs visant les extrémistes juifs de Judée-Samarie, ordonnant leur libération immédiate. Israel Katz a en outre souligné que les cinq individus actuellement en détention administrative, dont la période de détention devait prendre fin dans quelques semaines, ne verraient pas leur incarcération prolongée.

"Dans le cadre de l'accord en cours et en prévision de la libération prochaine de terroristes dans les territoires de Judée et Samarie, j'ai pris la décision de libérer immédiatement les habitants d'implantations incarcérés en détention administrative", a déclaré le ministre. Il a ajouté que cette mesure visait à "renforcer et encourager le mouvement des implantations", positionnées selon lui "en première ligne dans la lutte contre le terrorisme palestinien, dans le contexte de défis sécuritaires croissants".

Israel Katz a enfin souligné que la satisfaction des familles de ces détenus devait primer sur celle des familles des terroristes libérés. "Il vaut mieux que les familles des résidents des implantations soient heureuses plutôt que celles des terroristes", a-t-il conclu.

Cette annonce a surpris le Shin Bet, qui n’avait pas été consulté en amont sur les conséquences de cette décision, particulièrement sensible dans le contexte actuel de tensions sécuritaires en Judée-Samarie. Le Conseil de Yesha, l'organisation représentant les implantations, a salué la décision de Katz, la qualifiant de "juste et importante". "Il n'était pas nécessaire de libérer des terroristes pour obtenir la libération des détenus juifs", ont déclaré ses représentants, ajoutant que le ministre de la Défense avait rectifié une injustice en offrant un message fort d'engagement pour la sécurité et la justice.