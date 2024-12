Le nouveau gouverneur de Damas veut établir des relations pacifiques avec Israël

Le nouveau gouverneur de Damas, Maher Marwan, nommé par le chef rebelle Al-Jolani, a exprimé vendredi sa volonté d'établir des relations pacifiques avec Israël. "Nous voulons la paix, nous ne voulons pas être les adversaires d'Israël ni de qui que ce soit", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à la radio publique américaine NPR.

Dans cette interview, Marwan a adopté un ton conciliant envers l'État hébreu, cherchant à apaiser les tensions régionales. "Il est possible qu'Israël ait ressenti de la peur et ait donc légèrement avancé (dans la zone tampon) et bombardé un peu. C'est une peur naturelle. Nous n'avons pas peur d'Israël et nous n'avons pas de problème avec eux", a-t-il souligné, ajoutant : "Nous n'avons aucune intention d'intervenir d'une manière qui menacerait la sécurité d'Israël. Il y a ici des gens qui veulent vivre en coexistence et qui veulent la paix."

Le gouverneur a également appelé les États-Unis à soutenir la Syrie pour développer de meilleures relations avec Israël. Selon le rapport, il n'a pas évoqué la question palestinienne ni la guerre à Gaza durant l'entretien.

Ces déclarations font écho aux propos tenus il y a deux semaines par Abou Mohammad Al-Jolani, leader du groupe rebelle "Hayat Tahrir al-Sham". Ce dernier avait suggéré que le nouveau pouvoir en Syrie ne souhaitait pas entrer en conflit avec Israël dans un avenir proche. "La situation en Syrie, épuisée par des années de combat, ne permet pas l'entrée dans de nouveaux conflits", avait-il déclaré, soulignant que "la reconstruction et la stabilité sont prioritaires, plutôt que de s'engager dans de nouveaux conflits qui conduiraient à plus de destruction."

Néanmoins, Al-Jolani avait appelé à une intervention diplomatique pour mettre fin aux violations de la souveraineté syrienne, accusant Israël de formuler des allégations non fondées concernant les menaces frontalières.