Le Pentagone prépare une vente massive d'armements à Israël pour 8 milliards de dollars

Le département d'État américain a informé le Congrès de son intention de vendre pour 8 milliards de dollars d'armements à Israël, selon des sources citées par CNN.

Cette vente majeure comprend un large éventail d'équipements militaires stratégiques. Parmi les armements concernés figurent des missiles air-air AIM-120C-8 AMRAAM destinés à la défense contre les menaces aériennes et les drones, des obus d'artillerie, des missiles Hellfire AGM-114, des bombes de petit diamètre (SDB), des kits de guidage JDAM, des têtes explosives de 500 livres et des fusées de bombes FMU-152A/B.

Selon un responsable américain, cette transaction vise à "soutenir la sécurité à long terme d'Israël en reconstituant les stocks de munitions critiques et les capacités de défense aérienne". Il précise toutefois que si une partie de l'équipement pourra être fournie à partir des stocks américains existants, "la majorité prendra entre un an et plusieurs années à être livrée."