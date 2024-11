Les États-Unis confirment une vente d'armes de 680 millions de dollars à Israël

L'administration Biden fait avancer un programme d'armement de 680 millions de dollars destiné à Israël, a confirmé mercredi un responsable américain au Times of Israel, tout en insistant sur le fait que cette vente n'est pas liée au cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah entré en vigueur quelques heures plus tôt. Le Financial Times a révélé cette vente de milliers de kits de munitions à guidage direct conjoint (JDAM), peu après que les responsables de l'administration Biden ont démenti les informations selon lesquelles Washington aurait accepté de transférer des armes supplémentaires à Israël en échange de son accord sur le dossier libanais.

"Il y a constamment des programmes qui progressent à différentes étapes. Cela n'a rien à voir avec le cessez-le-feu au Liban", a déclaré le responsable américain. Un autre officiel a précisé : "Ce dossier est en cours depuis un certain temps. Les livraisons ne devraient pas commencer avant au moins un an, et cela doit être vu dans le contexte du soutien à long terme à la défense d'Israël."

Le département d'État a souligné que tout transfert d'armes est effectué conformément à la loi américaine, qui interdit leur utilisation dans la perpétration de crimes de guerre ou par des pays qui bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils. "Nous avons clairement indiqué qu'Israël doit se conformer au droit humanitaire international", a-t-il ajouté.

De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que les États-Unis retardaient les livraisons d'armes à Israël, des retards qui prendraient fin bientôt, faisant référence à l'investiture du président élu Donald Trump le 20 janvier. L'administration Biden a immédiatement démenti ces allégations, précisant que seul un lot de bombes de 2 000 livres a été retenu, par crainte qu'elles ne soient utilisées dans des zones densément peuplées.