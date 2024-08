Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Jordanie exhortent leurs ressortissants à quitter le Liban

Face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, plusieurs pays occidentaux pressent leurs citoyens de quitter le Liban dans les plus brefs délais. Cette décision intervient alors que la région se prépare à une possible riposte de l'Iran et du Hezbollah suite à plusieurs éliminations de haut niveau la semaine dernière. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré samedi : "Les tensions sont élevées et la situation pourrait se dégrader rapidement. Mon message aux ressortissants britanniques est clair : partez maintenant." L'ambassade américaine au Liban a également exhorté ses citoyens à quitter le pays "par tous les moyens disponibles", malgré les annulations de vols et les perturbations dans les transports.

La Jordanie a emboîté le pas, demandant à ses ressortissants de quitter le Liban et déconseillant tout voyage vers le pays. Le Canada, quant à lui, a émis un avertissement similaire concernant Israël, citant les risques liés au conflit armé régional. Ces avertissements font suite à une attaque de roquettes du Hezbollah le 27 juillet, qui a tué 12 enfants et adolescents dans le Golan, et à l'élimination le 30 août de Fuad Shukr, un haut commandant du Hezbollah, ainsi que celui d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, à Téhéran.

En réponse, de nombreuses compagnies aériennes, dont Emirates, Aegean, Air France et Lufthansa, ont annulé leurs vols vers le Liban. Au moins 18 compagnies ont également suspendu leurs vols vers Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec le président américain Joe Biden, qui a promis le soutien américain en cas d'attaque iranienne. Les États-Unis ont également renforcé leur présence militaire dans la région.

Selon des médias arabes, le Hezbollah aurait commencé à évacuer son personnel de haut rang de ses bastions dans les banlieues sud de Beyrouth, en prévision d'éventuelles frappes israéliennes. L'Iran a déclaré samedi s'attendre à ce que le Hezbollah frappe plus profondément à l'intérieur d'Israël qu'auparavant, et possiblement au-delà des cibles militaires, en représailles à l'assassinat de Shukr.