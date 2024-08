Les États-Unis misent sur la frappe préventive israélienne pour stabiliser le Moyen-Orient

Les États-Unis et Israël ont exprimé leur satisfaction suite aux récents échanges de tirs à la frontière nord d'Israël. Bien que n'ayant pas participé activement à la défense contre l'attaque du Hezbollah, les Américains estiment que leur dissuasion a prouvé son efficacité, le groupe terroriste ayant limité ses actions. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré : "Je suis préoccupé par le risque d'une escalade régionale, mais j'espère que cela n'arrivera pas. L'administration Biden est en contact permanent avec Israël concernant la situation actuelle face au Hezbollah."

Les services de renseignement américains et israéliens avaient convenu que le Hezbollah prévoyait des tirs importants vers Israël vers 5h00 du matin. Les États-Unis n'ont donc pas objecté à la frappe préventive israélienne, tout en demandant à Israël de s'en tenir à cette action sans l'approfondir.

Le président Joe Biden a suivi de près les événements et a mobilisé son équipe de sécurité nationale. La Maison Blanche a réaffirmé son soutien au droit d'Israël à se défendre et son engagement pour la stabilité régionale.

Les deux pays souhaitent maintenant capitaliser sur ce succès pour prévenir une escalade régionale, promouvoir un arrangement entre Israël et le Hezbollah, et faire avancer un accord sur les otages à Gaza - des objectifs interdépendants.

Le chef d'état-major américain, le général Charles Brown, est arrivé en Israël pour rencontrer son homologue israélien et le ministre de la Défense. Sa présence vise à projeter de la puissance et à dissuader d'autres acteurs, notamment l'Iran, d'attaquer Israël.

Un haut responsable israélien a souligné que ce succès tactique renforce la position stratégique d'Israël : "Cela envoie un message de force aux observateurs de la région comme l'Iran, le Yémen et Beyrouth. Cela placera Israël dans une position plus forte face au Hezbollah à l'avenir et renforce également la volonté de prendre des décisions."

Concernant la situation à Gaza, le responsable a ajouté : "Cela affecte également l'accord [sur les otages]. À la lumière des résultats de cet épisode, Sinwar comprend qu'il n'a ni tempête ni al-Aqsa - et cela peut certainement pousser à des progrès."

Parallèlement, Israël prépare une plainte officielle à l'ONU concernant les violations du Hezbollah dans la zone frontalière, appelant à une condamnation des actions du Hezbollah et de l'Iran, et à une application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.