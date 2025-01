Les propos de Trump sur l’émigration des Gazaouis "ne sont pas un dérapage" (responsables israéliens)

Des responsables israéliens ont déclaré ce dimanche que les propos du président américain Donald Trump sur l’émigration des Gazaouis vers des pays musulmans ne constituaient pas un simple dérapage verbal. Selon eux, ces déclarations s’inscrivent dans une initiative bien plus large et stratégique que ce qui a été perçu initialement. Betsalel Smotrich, ministre des Finances et chef du parti Sionisme religieux, a salué la proposition de Trump et a annoncé qu’il travaillerait rapidement à l’élaboration d’un plan opérationnel. "Après 76 ans durant lesquels la majorité de la population de Gaza a été maintenue de force dans des conditions difficiles afin de préserver l’objectif d’anéantir l’État d’Israël, l’idée de les aider à trouver de nouveaux lieux pour commencer une vie meilleure est une excellente idée", a-t-il déclaré. "Après des décennies de sanctification du terrorisme, ils pourront bâtir une nouvelle existence ailleurs."

Smotrich a également critiqué les solutions précédemment envisagées, comme la création d’un État palestinien, qu’il a qualifiées d’irréalistes et dangereuses pour Israël. "Ces propositions ont conduit à des effusions de sang et à des souffrances inutiles. Seule une pensée novatrice, en dehors des sentiers battus, permettra de trouver une solution qui apportera sécurité et paix. Je travaillerai avec le Premier ministre et le cabinet pour qu’un plan soit mis en œuvre dès que possible."

Itamar Ben Gvir, chef du parti Otzma Yehudit, a lui aussi applaudi l’idée de Trump, affirmant : "Je félicite le président des États-Unis pour son initiative de relocalisation des habitants de Gaza en Jordanie et en Égypte. Une de nos exigences auprès du Premier ministre Netanyahou est d’encourager l’émigration volontaire. Maintenant que Trump, le président de la plus grande puissance mondiale, propose lui-même cette idée, le gouvernement israélien doit agir immédiatement : encourager l’émigration, maintenant !"

Yulia Malinovski, députée d’Israël Beitenou, a également réagi en rappelant qu’Avigdor Liberman avait déjà proposé en 2010 de rompre totalement avec Gaza. "Gaza a une frontière de 13 kilomètres avec l’Égypte, un pays musulman qui partage la même langue. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Israël doit couper tous les liens avec Gaza et résoudre ce problème une fois pour toutes, tout en préservant un périmètre de sécurité", a-t-elle déclaré.