Les services de sécurité déjouent un projet d'attentat iranien à Jérusalem

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l'arrestation en novembre 2024 d'Ardler (Israel) Amoyel, un résident de Jérusalem âgé de 23 ans, soupçonné d'avoir collaboré avec les services de renseignement iraniens et planifié des actes terroristes sur le sol israélien contre rémunération. L'enquête a révélé qu'Amoyel avait établi des contacts en octobre via les réseaux sociaux avec des agents iraniens, initialement sous le profil d'"Ariana", puis transféré vers un certain "John". "Bien qu'Amoyel ait compris dès le début de la relation que 'John' était un agent iranien, il a accepté d'effectuer des missions de renseignement sous sa direction", précise le rapport d'enquête.

Parmi ses activités, le suspect a photographié des adresses spécifiques, réalisé des graffitis "Sinwar" à Tel Aviv, documenté des rues à Netanya et Jérusalem. Il s'est également procuré une caméra GoPro pour ses missions et a recherché sur internet comment acquérir une arme, un silencieux et des matériaux pour fabriquer une bombe. Plus inquiétant encore, il a suggéré à son opérateur iranien d'incendier une voiture de police et de saboter l'alimentation électrique du tramway de Jérusalem.

Un responsable du Shin Bet a déclaré : "Cette enquête révèle, une fois de plus, les efforts des agences de renseignement iraniennes pour recruter des citoyens israéliens à des fins d'espionnage et d'activités terroristes en Israël, et la complaisance de citoyens israéliens à effectuer des missions sous direction iranienne, tout en étant conscients de l'identité des opérateurs, le tout pour une récompense financière."

Les services de sécurité israéliens ont lancé un appel à la vigilance, demandant au public de signaler toute demande suspecte, particulièrement sur les réseaux sociaux et les sites de recherche d'emploi. Un acte d'accusation devrait être déposé dans les prochains jours devant le tribunal de district de Jérusalem, tandis que la détention d'Amoyel a été prolongée jusqu'au 20 décembre 2024.