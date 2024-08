Les USA renoncent aux sanctions contre une unité de Tsahal accusée de violations des droits de l'homme

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a informé vendredi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, de sa décision de clore l'enquête sur le bataillon "Netzah Yehuda" de Tsahal, accusé de violations des droits de l'homme en Judée-Samarie, rapporte le site Axios. Cette décision, qui écarte la menace de sanctions, représente une victoire diplomatique significative pour Gallant.

Le bataillon Netzah Yehuda, une unité spéciale composée de soldats ultra-orthodoxes masculins, a fait l'objet d'une enquête du Département d'État américain depuis fin 2022, suite à plusieurs incidents de violence contre des civils palestiniens. L'un des cas les plus notables concerne la mort d'Omar Assad, un Palestino-Américain de 80 ans, en janvier 2022.

Yaakov Naumi / Flash90

Bien que Blinken ait reconnu que le bataillon avait commis de graves violations des droits de l'homme, il a estimé que Tsahal avait pris des mesures suffisantes pour remédier à la situation. Selon un haut responsable américain, l'armée israélienne a fourni des preuves que les deux soldats impliqués dans l'incident le plus grave ont été écartés des missions de combat et ne seront pas appelés pour le service de réserve.

Tsahal a également informé les États-Unis des mesures supplémentaires prises pour prévenir de tels incidents, notamment en modifiant le processus de sélection des soldats et en organisant un séminaire de deux semaines sur les violations des droits de l'homme spécifiquement pour cette unité.

Cette décision intervient dans un contexte délicat, alors que l'imposition de sanctions aurait pu porter atteinte à Tsahal et aux relations israélo-américaines. La loi américaine interdit l'aide étrangère et les programmes de formation du Département de la Défense aux unités étrangères de sécurité, militaires et de police accusées de manière crédible d'avoir commis des violations des droits de l'homme.

Le bataillon Netzah Yehuda, initialement créé pour les soldats ultra-orthodoxes, est devenu au fil des années un refuge pour de nombreux jeunes radicaux de droite, connus sous le nom de "Jeunesse des collines", qui n'étaient pas acceptés dans d'autres unités de combat de Tsahal.

En janvier 2023, le bataillon a été transféré de la Judée-Samarie au plateau du Golan, une décision qui serait liée aux nombreux incidents impliquant ses soldats. Les événements examinés dans le cadre de cette enquête se sont tous produits avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.