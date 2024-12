LIVE BLOG | Une explosion signalée dans la ville de Yavné après la chute d'un "objet aérien suspect"

Katz : "Tsahal a saisi cette nuit de nouvelles positions dans la zone tampon avec la Syrie"

Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré avoir ordonné à Tsahal hier soir "d'agir immédiatement en Syrie", et que durant la nuit "l'opération de prise de nouvelles positions dans la zone tampon s'est poursuivie". Il a également indiqué avoir ordonné "d'œuvrer à la création d'une zone de sécurité exempte d'armements stratégiques lourds et d'infrastructures terroristes pouvant menacer Israël, de contrecarrer la reprise de l'axe de contrebande d'armes de l'Iran vers le Liban via la Syrie aux points de passage frontaliers, et d'agir pour détruire les armes stratégiques lourdes en Syrie, notamment les missiles sol-air, les systèmes de défense aérienne, les missiles sol-sol, les missiles de croisière, les roquettes longue portée et les missiles côtiers".