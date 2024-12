LIVE BLOG | Israël a frappé plus de 60 fois la Syrie en quelques heures (OSDH)

Libération des otages de Gaza : Un accord se dessine selon un haut responsable israélien

Un haut responsable israélien a déclaré à Ynet qu'il y avait des "progrès significatifs" dans les négociations sur l'accord des otages, dont les détails sont pour l'instant gardés secrets pour éviter toute interférence politique. Selon lui, "le chef du Mossad et le chef du Shin Bet ont informé le cabinet qu'il y a une volonté du Hamas de parvenir à un accord qui n'existait pas auparavant, et on estime qu'un accord pourrait être conclu dans quelques semaines". Le responsable a affirmé que le changement de position de l'organisation terroriste est dû aux "coups qu'ils ont reçus" et à l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche dans environ un mois. Selon lui, "si Netanyahou présente un accord raisonnable, il aura une majorité au gouvernement et au cabinet, même si Ben Gvir et Smotrich s'y opposent".