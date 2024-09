LIVE BLOG | Tsahal élimine 3 dirigeants du FPLP dans une frappe de drone à Beyrouth

Tsahal frappe des terroristes du Hamas opérant dans une école du nord de la bande de Gaza

Des aéronefs de l'armée de l'air ont frappé de manière ciblée et sur la base de renseignements fournis par l'AMAN et le Commandement Sud, des terroristes du Hamas opérant dans un centre de commandement et de contrôle de l'organisation terroriste, établi dans une zone qui abritait auparavant l'école "Abu Jaafar Mansour" dans le nord de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a ajouté que "le centre de commandement et de contrôle était utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et exécuter des actions terroristes contre les forces de Tsahal et l'État d'Israël. Avant la frappe, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils, y compris l'utilisation de munitions de précision, des observations aériennes et des renseignements supplémentaires".