LIVE BLOG | Tsahal frappe des installations militaires du Hezbollah à Beyrouth, interception près d'Eilat

Rapports : Plusieurs morts dans une attaque en Syrie

L'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée à Londres et affiliée à l'opposition, a rapporté 12 morts dans une attaque menée par "des avions de combat non identifiés" contre des sites de milices pro-iraniennes à Deir ez-Zor en Syrie. Des frappes ont également été signalées dans la région d'Al-Bukamal, près de la frontière syro-irakienne. Selon le site d'information "Voix de la Capitale", associé à l'opposition syrienne, ce sont les États-Unis qui auraient frappé des sites militaires à Deir ez-Zor et Al-Bukamal. En revanche, la chaîne libanaise "Al-Mayadeen", proche du Hezbollah, a rapporté qu'il s'agissait d'une "attaque israélienne" ayant causé la mort de huit Syriens.