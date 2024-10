LIVE BLOG | Tsahal frappe des sites de fabrication d'armes du Hezbollah dans le quartier de Dahieh à Beyrouth

Les États-Unis vont envoyer une aide humanitaire supplémentaire aux Palestiniens d'un montant de 336 millions de dollars"

Les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire d'environ 336 millions de dollars pour les habitants palestiniens de la bande de Gaza et de la Judée-Samarie, suite aux "combats qui ont provoqué le déplacement de plus de 1,9 million de Palestiniens et mis plus de 2,1 millions de personnes en danger de famine", a annoncé l'agence d'aide américaine USAID. L'aide comprend de la nourriture, des services de santé, un soutien psychosocial et l'accès à l'eau potable. Le total de l'aide américaine aux Palestiniens depuis le 7 octobre a atteint un montant record de plus d'un milliard de dollars.