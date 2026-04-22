Message des Etats-Unis à Israël pour Yom Haatsmaout : "Le lien qui nous unit renforce le monde"

L’ambassadeur des États-Unis en Israël a publié une vidéo de vœux à l’occasion de la fête de l’indépendance israélienne, dans laquelle il a réaffirmé le soutien de Washington et la solidité des liens entre les deux pays.

Dans son message, Mike Huckabee a salué les célébrations et félicité Israël pour son existence et ses réalisations, évoquant une relation fondée sur des valeurs communes et une histoire partagée. Il a également insisté sur l’attachement des États-Unis à cette alliance, qu’il a qualifiée d’essentielle.

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L’ambassadeur a rappelé les racines historiques du peuple juif à Jérusalem, évoquant une vocation ancienne à être une « lumière pour les nations ». Il a retracé le parcours marqué par l’exil, les persécutions et la Shoah, jusqu’à la création de l’État d’Israël il y a 78 ans.

Il a par ailleurs souligné l’influence de ces valeurs sur les États-Unis eux-mêmes, affirmant qu’elles avaient inspiré les pères fondateurs américains et continuaient de guider la société américaine. Malgré les menaces auxquelles Israël a été confronté au fil des décennies, il a estimé que le pays avait su non seulement survivre, mais aussi prospérer.

Mike Huckabee a mis en avant les réussites d’Israël, citant notamment le développement économique, la renaissance de la langue hébraïque et les contributions du pays à l’échelle internationale. Il a également décrit Israël comme un partenaire « fiable et indispensable » dans la défense d’intérêts communs.

Abordant les relations bilatérales, il a affirmé qu’elles avaient atteint un niveau particulièrement élevé sous l’impulsion des dirigeants des deux pays, grâce à une coopération étroite dans les domaines stratégique et sécuritaire. Il a notamment évoqué les efforts conjoints pour contrer les menaces régionales, en particulier celles liées à l’Iran. "Le lien qui nous unit renforce le monde", a assuré l'ambassadeur.

En conclusion, l’ambassadeur a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël, indiquant que son pays partageait les célébrations de l’indépendance et entendait continuer à renforcer son alliance avec l’État hébreu.