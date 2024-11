Meurtre du rabbin aux Émirats : la piste iranienne écartée

Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a annoncé dimanche l'arrestation "en un temps record" des trois suspects dans le meurtre du rabbin Tzvi Kogman, émissaire du mouvement Habad, dont le corps a été retrouvé vendredi dans la ville d'Al-Ain, trois jours après son enlèvement. Selon les informations obtenues par Ynet, certains membres du groupe auraient fui vers la Turquie, et les premiers éléments suggèrent que l'organisation terroriste responsable n'aurait pas agi pour le compte de l'Iran. "Les Émirats arabes unis et toutes leurs institutions ne ménageront aucun effort pour empêcher toute attaque contre leurs citoyens, résidents et visiteurs", a déclaré le ministère de l'Intérieur, soulignant que "tous les services de sécurité opèrent 24 heures sur 24".

D'après les enquêteurs, les membres du commando, appartenant à une milice ouzbèke chiite, avaient surveillé Kogman et étudié ses habitudes. Jeudi, ils l'ont enlevé et conduit à Al-Ain, à une heure et demie de Dubaï. Des traces de violence et de sang ont été découvertes dans son véhicule.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié ce meurtre "d'acte terroriste antisémite criminel". "L'État d'Israël utilisera tous les moyens à sa disposition et traduira en justice les assassins et leurs commanditaires. Aucun d'entre eux n'échappera", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur des Émirats à Washington, Youssef Al-Otaiba, a souligné que "ce meurtre était plus qu'un crime aux Émirats - c'était un crime contre les Émirats. C'est une attaque contre notre patrie, nos valeurs et notre vision. Nous embrassons la coexistence pacifique et rejetons l'extrémisme sous toutes ses formes".

Le niveau d'alerte des représentations israéliennes dans le monde a été relevé au niveau le plus élevé depuis les attaques du 7 octobre. Dans certains cas, les ambassadeurs sont contraints de changer régulièrement de résidence et leurs déplacements sont strictement limités et soumis à l'approbation des services de sécurité.