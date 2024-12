Meurtre du Rabbin Kogan aux Émirats : un enlèvement qui aurait mal tourné

De nouvelles informations concernant le meurtre du Rabbin Zvi Kogan aux Émirats arabes unis ont été révélées par le Wall Street Journal. Selon l'enquête, le rabbin avait quitté son domicile ce matin-là pour un rendez-vous chez le dentiste avant de disparaître. Son épouse Rivky, inquiète de ne recevoir aucune réponse de sa part, a alerté la communauté juive qui a ensuite contacté les autorités. Une source proche de l'enquête affirme que les assaillants ont enlevé le Rabbin Kogan et ont commencé à le conduire vers le pays voisin, Oman, mais que "quelque chose s'est mal passé pendant la tentative", les conduisant à assassiner le rabbin près de la frontière.

Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a publié la semaine dernière les photographies des suspects et révélé leurs identités : Olembay Toyirovich, 28 ans, Mahmoud Abd Rahim, 28 ans, et Azizet Kamalovich, 33 ans, tous originaires d'Ouzbékistan. S'ils sont reconnus coupables selon les lois émiraties en vigueur, les trois hommes pourraient faire face à un peloton d'exécution.

Selon la chaîne Kan, bien que le meurtre soit clairement l'œuvre d'une organisation terroriste, il n'est pas établi si elle bénéficiait du soutien de l'Iran. Téhéran a depuis nié toute implication et rejeté les allégations émiraties suggérant un lien avec l'assassinat.

Les amis et la famille du Rabbin Kogan ont indiqué que les circonstances exactes entourant son meurtre restent encore floues. Cette affaire a suscité une vive émotion dans la communauté juive des Émirats et au-delà, conduisant notamment à une visite d'un responsable émirati à la famille du défunt et à des condamnations internationales, dont celle du secrétaire d'État américain Blinken.