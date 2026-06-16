Mike Huckabee : "Sans Israël, il n'y aurait pas d'Amérique"

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a affirmé mardi que l'existence même des États-Unis était intimement liée à l'héritage juif et à la terre d'Israël. S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence internationale sur le patrimoine israélien en Judée-Samarie, organisée dans le parc national de l'Hérodion, le diplomate a souligné l'importance historique et spirituelle d'Israël pour la société américaine.

Selon Huckabee, sa mission ne consiste pas seulement à représenter les États-Unis en Israël, mais également à rappeler aux Américains le rôle fondamental joué par l'État hébreu et l'héritage juif dans la construction de leur propre identité nationale. S'adressant aux participants de la conférence, il a déclaré : "C'est votre héritage, sans aucun doute. C'est aussi l'héritage des États-Unis. Sans Israël, sans les fondements juifs, il n'y aurait pas d'Amérique."

L'ambassadeur a ajouté que les États-Unis devaient "leur existence même à ce qui s'est produit sur cette terre", faisant référence aux racines bibliques et religieuses qui ont influencé l'histoire américaine.

Ces déclarations interviennent quelques heures après une autre prise de position remarquée du président Donald Trump sur les relations entre Washington et Jérusalem. Évoquant le rôle des États-Unis face à l'Iran, Trump avait affirmé que sans son intervention et celle de son pays, "il n'y aurait pas d'Israël", soulignant à nouveau la place centrale qu'il attribue à l'alliance américano-israélienne dans les équilibres régionaux.