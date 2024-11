Milices pro-iraniennes en Irak : Israël saisit le Conseil de sécurité de l'ONU

Gideon Sa'ar, ministre israélien des Affaires étrangères, a adressé lundi une lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU, appelant à une intervention urgente concernant les activités des milices pro-iraniennes en Irak qui utilisent le territoire irakien pour mener des attaques contre Israël. "Je souhaite exprimer notre vive inquiétude face à l'augmentation significative de la fréquence et de l'intensité des attaques contre Israël menées par les milices soutenues par l'Iran en Irak depuis septembre 2024", écrit Sa'ar dans sa missive.

Le ministre détaille les actions de ces groupes : "Depuis l'attaque terroriste odieuse du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les milices pro-iraniennes en Irak, telles que le Kata'ib Hezbollah, Asa'ib Ahl al-Haq, Al Nujaba et d'autres, ont lancé vers Israël des centaines de drones des types Shahed, Ziad, Arpad ainsi que plusieurs dizaines de missiles de croisière Raad 351".

Sa'ar cite notamment une attaque survenue le 3 octobre : "Deux drones chargés d'explosifs ont été lancés depuis l'Irak, l'un a été intercepté par les défenses aériennes et le second a frappé une base militaire dans le nord d'Israël, causant la mort de deux soldats et blessant 24 autres".

Le ministre souligne que ces milices "font partie des Forces de mobilisation populaire (PMF), un réseau paramilitaire parrainé par l'État irakien, opérant sous les directives de l'Iran". Il rappelle que "le gouvernement irakien est responsable, selon le droit international, d'empêcher l'utilisation de son territoire comme base d'attaques contre d'autres nations".

Sa'ar conclut en invoquant "le droit inhérent d'Israël à l'autodéfense, tel qu'inscrit dans l'article 51 de la charte de l'ONU", et demande au Conseil de sécurité de "s'assurer que le gouvernement irakien respecte ses obligations envers la Charte de l'ONU et le droit international".